النشرة: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي ناجمة عن تفجير ألغام

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن سماع دوي انفجارات في ​ريف دمشق​ الغربي بالقرب من منطقة زاكية، تبين انها ناجمة عن قيام وحدات الهندسة في ​الجيش السوري​ ب​تفجير​ عبوات ناسفة وألغام، من مخلفات المجموعات المسلحة.

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