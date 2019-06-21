240 جريحا في الصدامات ليلا بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة الجورجية

أعلن وزير ​الصحة​ الجورجي إصابة 240 شخصا بجروح في صدامات ليلا بين ​الشرطة​ ومتظاهرين في تبيليسي، عاصمة ​جورجيا​، موضحا أن 160 متظاهرا و80 شرطيا أصيبوا بجروح جراء إطلاق الرصاص المطاط و​الغاز​ المسيل للدموع على تظاهرة احتجاج على السماح لنائب روسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية الوطنية.

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