بيسكوف دان تظاهرات جورجيا: استفزازية وتنم عن كراهية لروسيا

دان المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​ التظاهرات التي حدثت أمس في ​جورجيا​، معتبرا أن ما حدث أمس في جورجيا "ليس أكثر من استفزاز ينم عن كراهية ل​روسيا​ ولا يمكن إلا أن نشعر بالقلق حيالها".

يذكر أن تظاهرات نظمت في جورجيا إثر خطاب ألقاه نائب روسي في برلمان هذه الجمهورية السوفييتية السابقة.