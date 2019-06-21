بيسكوف دان تظاهرات جورجيا: استفزازية وتنم عن كراهية لروسيا

دان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التظاهرات التي حدثت أمس في جورجيا، معتبرا أن ما حدث أمس في جورجيا "ليس أكثر من استفزاز ينم عن كراهية لروسيا ولا يمكن إلا أن نشعر بالقلق حيالها".
يذكر أن تظاهرات نظمت في جورجيا إثر خطاب ألقاه نائب روسي في برلمان هذه الجمهورية السوفييتية السابقة.
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