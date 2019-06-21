ظريف وأوغلو وقعا وثيقة للتعاون الاستراتيجي

أفادت وكالة الأنباء ال​إيران​ية أن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، وقع ونظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ في إيران على وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وأنقرة، مشيرة الى أن الجانبينبحثا خلال اجتماعهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين، بما في ذلك تشكيل اللجنة الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة بين إيران و​تركيا​. وشكلت آخر التطورات الإقليمية على صعيدي المنطقة والعالم محاور المباحثات بين وزيري البلدين.

يذكر أن أوغلو وصل إلى مدينة ​أصفهان​ أمس في زيارة ليومين افتتح خلالها مكتبا للخطوط الجوية التركية في أصفهان.