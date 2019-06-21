قائد بالحرس الثوري: دفاعاتنا وجهت تحذيراً للطائرة الأميركية قبل اسقاطها

أعلن قائد القوة الجوفضائية في ​الحرس الثوري الإيراني​ العميد ​امير علي حاجي زادة​ أن "دفاعاتنا وجهت تحذيراً للطائرة الأميركية قبل اسقاطها"، مشيرا الى أن "الطائرة الاميركية المسيرة تجاهلت التحذير".

وكشف زادة أن "دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P-8 كان على متنها 35 عسكريا أميركيا كانت على مقربة من الطائرة المسيرة غلوبال هوك لكنها امتنعت عن ذلك"، مشيرا الى "أننا لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأميركيين".

وأكد خبرا نشرته مصادر أميركية الأسبوع الماضي بأن الحرس الثوري حاول إسقاط طائرة أميركية مسيرة اقتربت من ناقلتي النفط في خليج عمان بعد استهدافهما"، مبينا أن "تلك الطائرة كانت من طراز MQ-9 والدفاعات الجوية أطلقت تجاهها عيارات تحذيرية ولو أرادت إسقاطها لفعلت".