أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد امير علي حاجي زادة أن "دفاعاتنا وجهت تحذيراً للطائرة الأميركية قبل اسقاطها"، مشيرا الى أن "الطائرة الاميركية المسيرة تجاهلت التحذير".
وكشف زادة أن "دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P-8 كان على متنها 35 عسكريا أميركيا كانت على مقربة من الطائرة المسيرة غلوبال هوك لكنها امتنعت عن ذلك"، مشيرا الى "أننا لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأميركيين".
وأكد خبرا نشرته مصادر أميركية الأسبوع الماضي بأن الحرس الثوري حاول إسقاط طائرة أميركية مسيرة اقتربت من ناقلتي النفط في خليج عمان بعد استهدافهما"، مبينا أن "تلك الطائرة كانت من طراز MQ-9 والدفاعات الجوية أطلقت تجاهها عيارات تحذيرية ولو أرادت إسقاطها لفعلت".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد بالحرس الثوري: دفاعاتنا وجهت تحذيراً للطائرة الأميركية قبل اسقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.