هوك: علينا مواجهة جهود إيران الرامية لاستخدام أذرعها لضرب السعودية

شدد المبعوث الأميركي ل​إيران​ ​براين هوك​ على أنه " يتعين علينا مواجهة جهود إيران الرامية لاستخدام أذرعها لضرب ​السعودية​ وزعزعة المنطقة"، مبينا أن "السعودية ساعدتنا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق ​النفط​".

وأكد هوك في مؤتمر صحافي من الرياض أنه "من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران ونعيد أساليب الردع للمنطقة"، لافتا الى أنه "يجب منع حصول إيران على موطئ قدم في ​اليمن​ يهدد الملاحة في مضيق ​باب المندب​".

واعتبر أن "ممارسة أقصى قدر من الضغوط على ​طهران​ تؤتي ثمارها وإيران تشعر بوطأتها"، مشيرا الى أن "العقوبات حرمت ​الحرس الثوري الإيراني​ من أموال كانت ستستخدم لشن هجمات".