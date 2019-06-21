إقالة كارلوس غصن رسميا من إدارة شركة ميتسوبيشي موتورز

قررت ​الجمعية العمومية​ لحملة الأسهم في شركة "ميتسوبيشي موتورز" إنهاء ولاية ​كارلوس غصن​ كمدير لها في تصويت يجعل إقالة غصن من هذا المنصب والتي كانت قائمة عملياً.

وبعد أيام من توقيفه في تشرين الثاني في ​طوكيو​، ألغى مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز" رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديراً لها لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية.

وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلا من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقاً مدير لفرع المجموعة في ​إندونيسيا​. ولم يعد لغصن الذي أقيل أيضاً من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي رينو ونيسان أي منصب.

وأطلق سراحه بكفالة في أواخر نيسان، ووضع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة ويمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته أو رؤيتها، إذ تشكك النيابة العامة باحتمال تدمير للأدلة.

ويرفض غصن التهم الموجهة إليه، ويقوم بالتحضير لمحاكمته التي لن تبدأ قبل ربيع عام 2020.