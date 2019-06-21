بلغت أسعار الذهب الخميس أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو.
ولامست أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات مستوى الـ1400 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر 2013.
وعقب تلميحات المركزي الأمريكي تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.5% إلى 96.64 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له في يومين منذ فبراير 2018.
وتضغط أسعار الفائدة المنخفضة على الدولار، ما يجعل سعر الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
المصدر: "رويترز"
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب عند أعلى مستوى في 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.