ساعات حاسمة.. كواليس إعلان الحرب بين أمريكا وإيران والتراجع المفاجئ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

فاجأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية العالم بخبر مفاده بأن ضربة أمريكية لأهداف إيرانية كانت وشيكة الحدوث، لولا تراجع الرئيس دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة.

ونقلت شبكة "اَي بي سي" الأمريكية عن مسؤول في إدارة ترامب، أن الضربة كان من شأنها التسبب في تصعيد المواقف، ومخاوف من وقوع خسائر مدنية.

هبة نصر، مراسلة شبكة "سكاي نيوز" في واشنطن، علقت على التراجع الأمريكي المفاجئ، مؤكدة أن أسباب هذا التراجع غير واضحة حتى الآن.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز" في مداخلة لها مع القناة، إن خبر إلغاء الضربة تلاه خبر آخر عن حظر الطيران المدني الأمريكي قرب الأجواء الإيرانية، مؤكدًة أن ذلك يعني أن الامور يتم حسابها بشكل أفضل.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي علق على إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية بأن ايران ارتكبت خطا فادح، بينما شعر البعض بتراجع نبرته، حينما قال: "ربما تكون ارتكبت إيران خطأ غير مقصود".

وأكدت مراسلة "سكاي نيوز" من واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرد ضرب إيران ولا يريد الحرب، مشيرة أنه يحاول جلب الإيرانيين لطاولة المفاوضات مشددة في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل اسقاط طائرة أمريكية لها بدون رد خاصة أن الاستهداف وقع لقطعة عسكرية بشكل مباشر واصفة الساعات القادمة بأنها ستكون الحاسمة في هذه القضية.

وفي تصريحات سابقة، أمس، أكد ترامب، أن الطائرة الأمريكية المسيرة، التى أسقطتها إيران، فجر الخميس، كانت تحلق فوق المياه الدولية وهذا موثق علميا.

وأضاف ترامب ردا على سؤال صحفي، حول ما إذا كانت بلاده ستضرب إيران ردا على إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة: "ستعرفون قريبا" وفقا لما بثته "سكاي نيوز" عربية.

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وتابع: "الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية، ولا نستبعد ردا على إسقاط الطائرة"، مضيفًا: "من الممكن أن تكون إيران أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ، لكنها ارتكبت خطأ جسيما".

وأكد الحرس الثوري الإیراني، أنه تم استهداف وإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة، فجر الخميس، بعد دخولها أجواء البلاد، وليس فوق المياه الدولية كما يدعي الجانب الأمريكي.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري، أمس الخميس، أن طائرة تجسس أمريكية من طراز "جلوبال هاوك" أقلعت في الساعة صفر و14 دقيقة من بعد منتصف الليل بتوقيت إيران من إحدى القواعد الأمريكية في جنوب الخليج، وخلافا لقوانين الملاحة الجوية تم عمدا إطفاء جميع الأجهزة المتعلقة بتعريف الطائرة، وتوجيهها، متبعة منتهى السرية، وواصلت مسارها من مضيق هرمز جنوبا نحو جابهار جنوب شرقي إيران.

وأضاف البيان، أن الطائرة وحين العودة نحو غرب المنطقة بادرت إلى اختراق الأجواء الإيرانية لجمع المعلومات والتجسس.

وتابع البيان، أنه وفي الساعة الرابعة و5 دقائق فجرا (بالتوقيت المحلي)، وفي الوقت الذي كانت هذه الطائرة تخترق فيه أجواء البلاد، تم استهدافها وإسقاطها بواسطة الدفاع الجوي للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري.

وذكر مصدر مطلع في الحرس الثوري في إقليم هرمزكان، أن حطام الطائرة الأمريكية سقط في المياه الإيرانية عند منطقة رأس الشير في مياه الخليج.

يذكر أن الطائرة "جلوبال هاوك" أو RQ-4C تعد من أحدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.