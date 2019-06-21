شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تناقش غدا تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 4 اجتماعات غدا السبت، حيث تناقش، وعلى مدار اجتماعين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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كما تناقش اللجنة أيضا فى اجتماعين آخرين الدراسة التى طلبتها اللجنة من المركز الإقليمى لتعليم الكبار (بسرس الليان - محافظة المنوفية) أثناء مناقشة موازنة المركز للسنة المالية 2019/2020.

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وتعقد اللجنة 4 اجتماعات يوم الأحد، اجتماعين منهم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وستين نائباً آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والاجتماعية الآخرين لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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ويوم الاثنين تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، كما تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

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وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم بشأن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب الذى نتج عنها تدنى مستوى الأطباء في الفترة الأخيرة والأخطاء الطبية الفادحة التي تؤدي بحياة المواطن.

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كما تناقش طلب الإحاطة المقدم بشأن سد العجز فى العمالة الإدارية والمالية والفنية بجامعة الوادى الجديد، وطلب الإحاطة المقدم بشأن تهالك مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.