شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف فساد ورشاوى الدوحة فى تنظيم مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع مباشر قطر ، فى تقرير فيديو له أنه لا تزال أصداء سرقة شرف تنظيم مونديال 2022 لكرة القدم تلاحق النظام القطرى، والرشاوى التى قدموها بأموالهم الملوثة لشراء ذمم أعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم منذ عام 2010، حيث عادت القضية لتحلق في الأفق مرة أخرى، بعدما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى لكرة القدم، ليلحق به أيضا 2 من مستشارى الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي.
الموقع ذكر عن صحيفة "لوموند" الفرنسية، والتى قالت إن اللجنة المركزية لمحاربة الفساد والجرائم المالية والضريبية في فرنسا بدأت التحقيق مع كلود جيون وصوفي ديون المستشارين السابقين للرئيس ساركوزي، بصفتهما متهمين، وذلك في إطار التحقيقات بخصوص وجود فساد متعلق بمنح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم 2022.
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