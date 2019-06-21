بالصور.. شاشات عملاقة لعرض مباريات أمم أفريقيا في جنوب سيناء مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب سيناء كافة الاستعدادات الخاصة ببث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وتجهيز شاشات عرض عملاقة في الميادين والساحات وأماكن تجمعات المواطنين.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لبث المباريات والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جرى تزويد 23 مركز شباب ونادي بمختلف مدن المحافظة والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها بشاشات عرض كبيرة إضافة إلى شاشات عرض عملاقة بالميادين والساحات التي يتجمع بها المواطنين لاستقبال للمشاهدة المباريات.