ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: حملات عدة شنتها الإدارة العامة للمرور، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأثمرت جهود الإدارة تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية عن ضبط (5224) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2214) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (61) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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