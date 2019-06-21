في ممشى النصر.. البحر الأحمر تستعد بشاشات عملاقة لعرض أمم أفريقيا مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365: أنهت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لاستقبال مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا وعرضها على الجمهور بالمجان عن طريق شاشات عملاقة. وتستعد المحافظة لعرض مباريات البطولة عبر شاشات جرى تجهيزيها في ممشى النصر السياحي لبث المباريات على الجمهور بالمجان، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ الإقليم. كما شهدت المحافظة تجهيز عدد من مراكز الشباب في مختلف المدن بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض استعدادا لفتحها أمام الجمهور.

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