بعد مد فترة سحب الكراسات.. كل ما تريد معرفته عن الإعلان الـ 11 للإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، مد فترة سحب كراسات الشروط، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني «www.shmff.gov.eg»، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعي، حتى يوم الخميس 4 يوليو المقبل، حيث أنه كان من المقرر غلق باب الحجز أمس الخميس 20 يونيو.

وقالت وزارة الإسكان، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى استكمال سداد المقدمات، والتسجيل على الموقع الإلكتروني، نظراً للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان الـ11 بمدن الصعيد، نتيجة للتسهيلات الممنوحة فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد.

مناطق الإسكان الاجتماعي

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم حتى الآن سحب 18263 كراسة شروط، بجانب قيام 12219 حاجزًا بدفع المقدمات لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، والتي تم طرحها بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي، بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، بالمناطق التالية: المطاهرة بمركز المنيا، سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج، الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف، الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط، طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر، الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم.

المساحات

تصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا في محافظات الصعيد.

طريقة الحجز

يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (5700 شهرياً)، وعن 50400 سنويًا للأعزب (4200 شهريًا).

وأشارت إلى التزام الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقًا لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

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أماكن سحب كراسات الشروط

يتم سحب كراسات الشروط من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، موزعة كالتالي: بني سويف، في المكاتب التالية: (الفشن الرئيسي –الفشن فرعي –ببا الرئيسي –فبرقة ببا –سدس بلد –الواسطى الرئيسي –الواسطى فرعي –الميمون)، المنيا، في المكاتب التالية: (المنيا الرئيسي –المنيا فرعي –المنطقة الصناعية –نزلة حسين –المنيا الجديدة –الشباب المستقبل)، أسيوط، في المكاتب التالية (ديروط الرئيسي –منفلوط الرئيسي –منقباد –أسيوط الرئيسي –أسيوط الجديدة –القوصية الرئيسي)، الفيوم، في المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي –توفير الفيوم –الجون –الفيوم الجديدة –طامية –شدموه –دمشقين –هوارة المقطع)، سوهاج، في المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي –سوهاج فرعي –شارع التحرير –مدينة ناصر –حي الكوثر –مجمع المحاكم)، قنا، في المكاتب التالية (نجع حمادي –نجع حمادي فرعي –دشنا –الوقف –فرشوط –قنا الرئيسي)، الأقصر، في المكاتب التالية: (العشى –الزناقطة –منشأة العماري –الزينة قبلي –الزينة بحري –الأقصر الرئيسي –سيدي أبوالحجاج).

أسلوب الحجز

يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "www.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل بملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي –الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى –معاش استثنائي أو خلافه –امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

ذوي الاحتياجات الخاصة

بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثًا صادرًا عام 2019، كما يتم إرفاق صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

طريقة السداد

سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 184 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه (يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائيًا)، حيث سيستخدم الصندوق عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.