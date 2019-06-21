بـ8 شاشات عملاقة.. مطروح تنهى استعدادها لعرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – مطروح:

أعلنت محافظة مطروح، عن انتهاء الاستعدادات في كافة المديريات لعرض مباريات كاس الأمم الأفريقية للمواطنين بالمجان عبر 8 شاشات عرض عملاقة في الساحات ومراكز الشباب.

وأكد المحافظة في بيان لها، ان الساحات ومراكز الشباب التي تشهد عرض البطولة تخضع للتامين الكامل، وكذلك تقدم الخدمة للمواطنين بالمجان.

وقال خالد عبد الحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في مطروح، إن الساحات ومراكز الشباب التي من المقرر أن تستقبل الجماهير، وعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية فيها هي (مركز شباب الحمام، وساحة العمدة بمدينة العلمين، ومركز شباب الضبعة، ومركز شباب مطروح، ومركز شباب الهلال، ومركز كليوباترا، مركز شباب سيوة، ومركز السلام في واحة سيوة).