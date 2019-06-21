الشرطة العراقية تعتقل 12 داعشيا بينهم 3 سوريات في الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب ا):
أعلن مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية اليوم الجمعة، اعتقال 12 من عناصر داعش بينهم ثلاث سوريات في الموصل، 400 كلم شمال بغداد.
وقال النقيب ميسر حازم لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن"قوة أمنية اعتقلت ،بناء على معلومات استخبارية، اليوم الجمعة ثمانية من عناصر داعش في بلدة بادوش، 25كلم شمال غرب الموصل".
وأوضح أنه "تم مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم واقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".
وأضاف المصدر أن"قوة أمنية أخرى اعتقلت اليوم أيضا أربع داعشيات بينهن ثلاث سوريات أثناء تواجدهن في منطقة حضيرة السادة بالبلدة القديمة في الموصل".
وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى شن حملات أمنية بحثا عن خلايا تنظيم داعش النائمة والمتسللين وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل،على الرغم من اعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد.
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