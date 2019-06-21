آكي: إنعقاد إجتماع لمجموعة العمل الإيطالية – الفرنسية حول ليبيا في روما

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإيطالية الفرنسية حول ليبيا إنعقد أمس الاربعاء بمقر وزارة الخارجية في روما على مستوى كبار المسؤولين. الاجتماع يعتبر وفقاً لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس جزءًا من التعاون الوثيق بين روما وباريس للبحث عن حلول مستدامة للأزمة الليبية. يُشار إلى أن الحكومة الايطالية قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية.

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