تمكنت قوات الأمن الباكستانية اليوم الجمعة من اعتقال 3 إرهابيين ينتمون لجماعة محظورة خلال عملية أمنية. وقالت قوات الأمن الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية الأمنية في إحدى ضواحي وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية الأمنية في إحدى ضواحيمدينة خانيوال بإقليم البنجاب؛ ما أدى إلى اعتقال ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى جماعة محظورة، كانوا يخططون لاستهداف مناطق حساسة في المنطقة، مضيفة أنها صادرت أيضًا كمية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الباكستانية تعلن اعتقال 3 إرهابيين خلال عملية أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.