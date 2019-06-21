روسيا: 13خرقًا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 13 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية -في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا- إلى
من جانبه، أضاف مركز المصالحة
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
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