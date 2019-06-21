عاجل-شركات طيران تتجنب التحليق فوق مضيق هرمز

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وأعلنت شركة كوانتاس الأسترالية للطيران أنها ستتجنب التحليق في أجواء مضيق هرمز. وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمراً طارئاً يحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الذي تتحكم به إيران فوق مضيق هرمز وخليج عُمان وأسقطت إيران، أمس الخميس، طائرة عسكرية أمريكية مسيرة، قالت إنها كانت تحلق فوق إقليم جنوبي يطل على الخليج، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري بينما تسعى واشنطن لعزل طهران بسبب أنشطتها النووية والإقليمية.
وعلقت شركة « لوفتهانزا» الألمانية، اليوم، رحلاتها فوق مضيق هرمز وخليج عمان، على خلفية حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية بصاروخ إيراني.
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