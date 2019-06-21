عاجل-شركات طيران تتجنب التحليق فوق مضيق هرمز

حظرت هولندا وأستراليا شركات الطيران المدنية الجوية فوق مضيق هرمز، وقالت شركة «كيه.إل.إم» الهولندية التابعة لإير فرانس إنها تتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني، وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمراً طارئاً يحظر كل الرحلات الأميركية في المجال الجوي، الذي تتحكم به إيران، فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري، وتسعى واشنطن لعزل طهران، بسبب أنشطتها النووية والإقليمية، كما علقت خطوط يونايتد إيرلاينز رحلاتها إلى الهند تفاديا لدخول المجال الجوي الإيراني.

وأعلنت شركة كوانتاس الأسترالية للطيران أنها ستتجنب التحليق في أجواء مضيق هرمز. وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمراً طارئاً يحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الذي تتحكم به إيران فوق مضيق هرمز وخليج عُمان وأسقطت إيران، أمس الخميس، طائرة عسكرية أمريكية مسيرة، قالت إنها كانت تحلق فوق إقليم جنوبي يطل على الخليج، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري بينما تسعى واشنطن لعزل طهران بسبب أنشطتها النووية والإقليمية.

وعلقت شركة « لوفتهانزا» الألمانية، اليوم، رحلاتها فوق مضيق هرمز وخليج عمان، على خلفية حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية بصاروخ إيراني.