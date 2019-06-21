شركات طيران تغير مساراتها لتجنب مضيق هرمز

أعلنت شركات طيران عديدة، اليوم الجمعة، تغيير مسارات طائراتها لتتجنب التحليق فوق مضيق هرمز بعد أن حظرت إدارة الطيران الأميركية الاتحادية تحليق الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة فوق بعض الأجواء التي تسيطر عليها إيران.

وعلقت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي.

يأتي قرار إدارة الطيران الأميركية الاتحادية على خلفية إسقاط غيران طائرة مسيرة أميركية فوق مضيق هرمز.

بدروها، علقت الخطوط الجوية الهولندية "كيه إل إم"، الطيران فوق المضيق بعدما أسقطت القوات الإيرانية طائرة أميركية مسيرة في المنطقة.

وقالت شركة الطيران لدى الإعلان عن سياستها المؤقتة "الأمن هو أولويتنا الأولى".

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وذكرت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" أنها حولت مسارات الطيران فوق الشرق الأوسط للأسباب ذاتها.

وقالت شركة الخطوط الجوية، في بيان، إن التغيير سيؤثر على رحلات الطيران بين لندن وأستراليا وله تأثير بسيط على توقيت الرحلات.

وأعلنت شركة "لوفتهانزا" أكبر شركات الطيران الألمانية أن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ يوم 20 يونيو الجاري. وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران اليوم الجمعة.