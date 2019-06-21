30 قتيلاً بحريق مصنع كبريت في إندونيسيا

قتل ثلاثون شخصاً، على الأقل اليوم الجمعة، في حريق داخل مصنع صغير لإنتاج علب الكبريت بإقليم سومطرة الشمالية في إندونيسيا.

وقال رياديل أخير لوبيس رئيس وكالة مواجهة الكوارث في الإقليم إن الحريق اندلع ظهر اليوم في المصنع البدائي الذي يقع في منطقة سكنية مما أسفر عن مقتل 27 بالغاً وثلاثة أطفال.

وأضاف أن الشرطة تحقق في سبب الحريق.

وأظهر شريط فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، عمال الطوارئ يتفقدون الموقع وما يبدو أنه جثث متفحمة وسط أنقاض مشتعلة.

وفي عام 2017 أدت سلسلة من الانفجارات والحرائق إلى مقتل 47 عاملاً وإصابة إلى العشرات في مصنع للألعاب النارية على مشارف العاصمة جاكرتا.