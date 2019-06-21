كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعب الكورى الشمالى يخرج فى استقبال زعيم الصين بالأغانى ولافتات الحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينج اتفقا على أن تعزيز العلاقات الثنائية في وقت تتسم فيه الشؤون الدولية "الجادة والمعقدة" كان جيداً للسلام الإقليمي.

ووصل شي، إلى بيونج يانج يوم الخميس في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عامًا، وحظيت بترحيب كبير شمل عرضًا لأغنية "أنا أحبك، الصين"، وآلاف الأشخاص يحملون لافتات كتب عليها شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني.

والصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية وتهدف زيارة شي إلى تعزيز بيونج يانج ضد ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

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وتأتي الزيارة أيضًا قبل أسبوع من اجتماع شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في أوساكا وسط نزاع تجاري مستمر.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية "كيم وشي" بابتسامات عريضة في مطار بيونج يانج، وقادوا في شوارع العاصمة سيارة ليموزين مفتوحة، وحضروا في وقت لاحق عرضًا دعائيًا بعنوان "الألعاب الجماهيرية".

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن العرض الذي يحمل عنوان "الاشتراكية التي لا تقهر"- تم إعداده خصيصًا لزيارة شى، وتضمن أغانٍ مثل "لا لصين جديدة بدون الحزب الشيوعي" و "أنا أحبك، الصين"، وكانت إحدى اللافتات باللغة الصينية قد كتب عليها: "سعيد برؤيتك الجد "شى"".