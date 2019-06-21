كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير دولي: إيران عاجزة عن إغلاق خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الخبير في الاقتصاد الدولي، عزيز أملحي، بأن إيران عاجزة عن إغلاق خليج عمان، مضيفاً «تهديداتها مستمرة على مدى الأعوام، ولم يحدث ذلك لكونه أمراً شبه مستحيل».

وذكر أملحي المتخصص في نمذجة النفط والغاز بشركة «فيتول» للطاقة وتجارة السلع المتعددة بسويسرا، في تصريح لـ«البيان» أنه في حال إذ ما تمكنت إيران من غلق الخليج، أو خلق تهديدات كالتي نراها الآن، فستكون محدودة، وبنطاق ضيق جداً.

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وأوضح وفقا لصحيفة البيان: «هنالك أكثر من 20 مليون برميل يعبر الخليج بشكل شبه يومي، ومن ضمنه براميل النفط الإيراني، فهي أول المتضررين من هذا التصرف، لذلك لن يطبق على أرض الواقع، خصوصاً مع تدخل المجتمع الدولي لوقف تلك التهديدات».

وتابع أملحي: «المجتمع الدولي سيتحرك فوراً وينهي أي أزمة تهدد براميل النفط وخليج عمان خلال أسابيع، فالتحرك الدولي حالياً يؤكد وجود معلومات بشأن نية إيران الفعلية للتحرك لمحاولة غلق الخليج، لكن فوائد هذه التحركات المرجوة، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير».

وأضاف: «بشكل عام، مهما كانت التحديات قائمة، فإن الأسعار لن تقفز بشكل جنوني كما هو متصور، بل سيكون في حدود 60 دولاراً إلى 70 دولاراً، وهو ما يغطي معظم المنطقة، على حسب الموقف السياسي».