كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق دقلو: المجلس العسكري السوداني سيعمل حتى إجراء الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، إن المجلس العسكري سيعمل إلى أن يتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيه.

وأوضح دقلو أنّ هناك رغبة لدى الشعب السوداني في التغيير، لافتاً إلى ضرورة توافق جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة بشكل سريع.

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وأشار دقلو أن الاختلاف الآن هو اختلاف في الأجندات، وأن المجلس العسكري يقوم بدور رقابي حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وفيما يتعلق بفض اعتصام القيادة العامة، أوضح دقلو، أن أي شخص يثبت تورطه في الاعتداء على المعتصمين سيقدم للمحاكمة، "كما سنعلن أسماء المتورطين في الاعتداء على المعتصمين بعد انتهاء التحقيقات".

ويسود توتر بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، التي تقود المعارضة، بشأن المرحلة الانتقالية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل المنصرم عقب مظاهرات عارمة كانت تندد بتردي الأوضاع المعيشية في السودان.