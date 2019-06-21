كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوط جوية دولية تعلن تعليق التحليق في الأجواء الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت عدد من شركات الطيران اليوم الجمعة، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن وذلك بعد حصول حادثة اسقاط الطائرة المسيرة الأميركية فوق الأراضي الإيرانية.

ومن هذه الشركات، شركات الطيران الأميركية والخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الملكية الهولندية بالإضافة الى شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران و الطيران الألماني “لوفتهنزا”.