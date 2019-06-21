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30 قتيلا في حريق في مصنع لأعواد الكبريت في أندونوسيا

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alyaoum24 0 تبليغ

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قتل 30 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في مستودع لأحد مصانع علب الكبريت في إندونيسيا، وفق ما نقلته “أسوشيتد برس”.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس، إنه “حصلت 24 وفاة”، وأضاف أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هويات جثث متفحمة لـ21 بالغا، وثلاثة أطفال، وتابع: “لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده”.

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