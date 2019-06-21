قتل 30 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في مستودع لأحد مصانع علب الكبريت في إندونيسيا، وفق ما نقلته “أسوشيتد برس”.
وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس، إنه “حصلت 24 وفاة”، وأضاف أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هويات جثث متفحمة لـ21 بالغا، وثلاثة أطفال، وتابع: “لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده”.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 قتيلا في حريق في مصنع لأعواد الكبريت في أندونوسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.