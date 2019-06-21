خمسة أفلام تتبارى في السباق الرسمي لمهرجان واد نون السينمائي

انطلقت يومه الأربعاء 19 يونيو الدورة الثامنة لمهرجان واد نون السينمائي بمدينة كلميم، وتستمر إلى غاية الـ23 من الشهر نفسه، تحت إشراف جمعية الشباب المبدع.

وقد اختارت لجنة الانتقاء عشرة أفلام قصيرة، من العراق ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، للمشاركة في المسابقة الرسمية، والتباري على الجائزة الكبرى للمهرجان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل موهبة سينمائية صاعدة، أمام لجنة تحكيم يرأسها المخرج إدريس المريني، وتضم في عضويتها إلى جانبه كلا من الناقد والصحافي أحمد سيجلماسي والممثلة نسرين الراضي.

وتشمل لائحة الأعمال المشاركة كلا من فيلم «بوخنشة» للهواري غباري (المغرب)، «أسية» لمليكة الزايري (فرنسا)، «فانطازم» لياسين أزدوح (المغرب)، «رويا» لكارلوس منير هيدموس (لبنان)، «وريدة» لفهد رجا (المغرب)، «هومسكنيس أو الحنين إلى الوطن الحقيقي» لمحمد عبد الأمير (العراق)، «180 درجة» لمحمد رضى كوزي (المغرب)، «عيد ميلاد سعيد» لليث دحام (العراق)، و«الهدية» لطارق رسمي (المغرب/ الولايات المتحدة الأمريكية).