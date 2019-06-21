جريمة بشعة.. شخص يقتل جاره وكان ينوي تصفية 30 آخرين -فيديو

اهتز سكان دار ولاد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، أول أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب وإصابة آخر بجروح.
وقال أخ الهالك في حديث مصور مع “اليوم 24″، إن القاتل عمد الدخول إلى منزل الهالك، عن طريق سطح المنزل مستغلا أنه جار العائلة، وشرع في قتل ضحية بطريقة إجرامية بشعة، باستعمال سلاح أعده خصيصا لهذه الجريمة.
وأضاف المتحدث، أن المتهم صرح أمام رجال الدرك الملكي بدار ولد زيدوح، أنه كان ينوي تصفية 30 شخص من سكان المنطقة لو لم يتم إعتقاله، حيث بدأ جريمته بقتل السخص الأول، تم الإنتقال لصاحب محل الذي نجا بأعجوبة من الموت بعدما تعرض لضرب بواسطة سلاح من المتهم.
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