مدير “بيجو” لـ”اليوم 24″: سيصل عدد أجراء مصنع القنيطرة 2500 العام المقبل- فيديو

على هامش ترؤس الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية للقنيطرة، حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة (بيجو- سيتروين) بالمغرب، قال المدير العام للشركة الفرنسية بالمغرب، ريمي كابون، “هذا يوم كبير لكل عمال مصنع “بيجو- سيتروين” بالمغرب”.

وقال كابون، في تصريح لـ”اليوم 24″، “يتوفر المعمل عند بدء اشتغاله، على طاقة إنتاجية تقدر بـ100 ألف مركبة سنويا”.

وأضاف المتحدث، “ستتضاعف الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 200 ألف سنويا بدء من السنة المقبلة”.

وبعدما بدأ المصنع في الإنتاج، عقب التوقيع على مشروع إحداثه قبل أربع سنوات، في إطار شراكة مع المغرب، بحوالي 800 مستخدم، قال مدير مصنع القنيطرة، “مع نهاية هذا العام سنصل إلى 1600 أجيرا بالمصنع، ونأمل أن نصل إلى 2500 السنة المقبلة”.