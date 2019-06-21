بعد تدخل الاتحاد المحلي والسفير.. منتخب زيمباوي يحدد موقفه النهائي من مقاطعة افتتاح “الكان”

تراجعت عناصر منتخب الزيمباوي، أخيرا، عن قرار مقاطعة مباراة الافتتاح لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستقام اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، وكذا الإضراب عن التداريب، وذلك بعد سلسلة مفاوضات ماراتونية.

وحسب تقارير صحفية محلية، فإن الاتحاد الزمبابوي لكرة القدم، وبتدخل من جهات مسؤولة في البلاد، بالإضافة إلى سفير البلد في مصر، اقنعوا اللاعبين، بعد اجتماع دام 4 ساعات، بخوض مباراة اليوم، وعدم مقاطعتها.

وأكدت التقارير ذاتها، أن القائمين على الشأن الرياضي في زيمباوي، وعدوا اللاعبين، بمنحهم مستقحاتهم المالية، في أقرب الآجال، والاستجابة لكل متطلباتهم.

وكان عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي، قد رفضوا خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أمام منتخب مصر، وذلك قبل ساعات من انطلاق البطولة القارية.

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وحسب مصادر صحفية فإن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي تأخروا عن المران الرئيسي، بسبب مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة من اتحاد الكرة.

ويفتتح منتخب مصر مباريات البطولة بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة في ملعب القاهرة الدولي. ويلعب منتخب “الفراعنة” في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وفي وقت سابق اليوم، هدد المنتخب الكاميروني بعدم السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الإفريقية قبل صرف مستحقاتهم المتأخرة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب، بحسب صحيفة “أفريكا سبور”.