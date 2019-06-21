هولندا ضيف شرف المهرجان الدولي للشريط الوثائقي «فيدادوك» بأكادير

رفع الستار بمدينة أكادير عن فعاليات الدورة الـ11 من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي «فيدادوك». وعرض في الافتتاح فيلم «معجزة الأمير الصغير» Le miracle du Petit Prince لمرجولين بونسترا. واختار المنظمون بلد هولندا ليكون ضيفة شرف هذه الدورة التي ستستضيف وفدا مهما من المهنيين القادمين من هولندا، التي تعد من أهم الدول التي تنتج الأفلام الوثائقية، وتحتضن إحدى أهم التظاهرات العالمية في هذا المجال ويتعلق الأمر بـ«مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية».

وستعرف المسابقة الدولية للمهرجان، أول مرة، مشاركة ثلاثة أفلام استفادت من برنامج المواكبة الفنية للمهرجان، وستسنح الفرصة لمخرجي هذه الأفلام للعودة إلى المغرب وأكادير لاقتسام تجاربهم مع المشاركين في الدورة الثامنة من الخلية الوثائقية للمهرجان.

وإلى جانب الأفلام المشاركة في المسابقة، سيشهد المهرجان تقديم عروض خاصة، كعرض إحدى روائع يوهان فان دير كيوكن، بتقديم من منتج أحدث أفلامه، بيتر فان هويستي.

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حضور الشعر قوي من خلال هذه الدورة، حيث سيتمكن الحضور من التعرف صوتا وصورة على كيفية مساهمة الشعر والشعراء في تأكيد هوياتنا الثقافية والحفاظ عليها، خاصة اللغة الأمازيغية التي ستكرم في ثلاثة أفلام.

وسيستقبل المهرجان طلبة الماستر في السينما الوثائقية بتطوان وإيكس-مرسيليا في إطار التبادل بين جامعتيهما. وعلى الصعيد الإفريقي، تعمل الخلية الوثائقية وإقامة الكتابة بالمهرجان على الانفتاح أكثر على دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال انخراط «الفيدادوك» في إنشاء برنامج «سينتو» (SENTOO)، وهو برنامج جديد لدعم وتطوير الإبداع السينمائي على الصعيد الإفريقي، وستهتم الدورة الأولى من البرنامج بـ6 بلدان إفريقية هي: المغرب وتونس والسنغال والنيجر وبوركينافاسو ومالي، لضمان استمرارية التوجه الإفريقي للمهرجان. وتنفتح الدورة الثالثة من ورشة «الإنتاج جنوب أكادير» على مؤلفين ومنتجين ناشئين من 7 بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المغرب، تونس، الجزائر، مصر، لبنان، الأردن وفلسطين.

يذكر أن مهرجان فيدادوك عرف بتنظيمه جولة للعروض المتنقلة، وستشمل هذه السنة حوالي عشر جماعات قروية بجهة سوس ماسة في الفترة الممتدة من 26 ماي إلى فاتح يونيو 2019.