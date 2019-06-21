الأرصاد الجوية: الحرارة ستصل 41 درجة نهاية الأسبوع.. وستظل مستقرة ساحليا

كشف الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، أن الطقس سيظل حارا إلى نهاية الأسبوع، وهي أجواء معتدلة وموسمية.

وأوضح يوعابد في حديث مع موقع “اليوم24″، أمس الخميس، أن الحرارة ستكون بين 22 و27 في المدن الساحلية، وبين 27 و32 في السهول الداخلية وبين 32 و37 في المناطق الداخلية.

وسيتم تسجيل أعلى درجات الحرارة، في المناطق الجنوب الشرقية المرتقب أن تصل بين 37 و 41 درجة.

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وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل على السواحل الشمالية والوسطى،فضلا عن تكون ضباب محلي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا على السواحل الوسطى حيث من الممكن نزول بعض الأمطار الخفيفة والمحلية.

أما بباقي جهات المملكة، فستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بشمال الأقاليم الجنوبية.