التلفزيون الإيراني يعرض صورا "لحطام" المُسيّرة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات عرض من خلالها، صباح اليوم، الجمعة، ما قال إنها أجزاء من طائرة أميركية عسكرية مُسيّرة أسقطتها طهران أمس، الخميس.

وقال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، خلال البرنامج، إن الحطام دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري.

وفي هذا السياق، دعا نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة الأميركية إلى التفكير في نتائج الخطوات غير المحسوبة التي ستتخذها ضد إيران.

جاء ذلك في تصريح صحافي بمدينة سوتشي الروسية، الجمعة، تعليقًا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام أميركية، حيال تراجع واشنطن عن شن ضربات عقابية ضد طهران، ردا على إسقاط الأخيرة المُسيّرة الأميركية.

واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في منطقة الخليج عمدًا، مضيفًا: "يجرون المنطقة إلى صراع مفتوح، واعتقد أنهم يعلمون عن ماذا أتحدث تمامًا حتى وإن ادعى البنتاغون عكس ذلك".

Advertisements

وأشار إلى أن الأحداث المتطورة حول إيران مثيرة للقلق، قائلًا: "ندعو الولايات المتحدة الأميركية إلى التفكير في نتائج الخطوات غير المحسوبة التي ستتخذها ضد إيران، فالوضع بين البلدين يتأرجح على شفا حرب، وهذا خطير للغاية".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت قناة "الحرة" الأميركية (رسمية) أنّ واشنطن "كانت تخطط لشن ضربات عقابية ليلا على إيران لكنها ألغت الأوامر فجأة"، دون توضيح الأسباب.