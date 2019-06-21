ترامب مخاطبا ود أصحاب الأصول اللاتينية: "أحبكم"

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كسب أصوات المنحدرين من أمريكا اللاتينية خلال انتخابات الرئاسة المقبلة 2020، قائلا: "أنا أحب المهاجرين".



وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "تيليموندو" الأمريكية الناطقة باللغة الإسبانية، الخميس: "أحب المهاجرين، هذا البلد يعتمد على المهاجرين"، مشيرا إلى أنه يريد مزيدا منهم لملء فرص العمل الصناعية الكثيرة التي يؤكد أنه أعادها إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه في 2016.

وقاطع الرئيس الأمريكي، مقدم البرنامج الذي اتهمه من البداية بأنه "قاسٍ جدا حيال المهاجرين"، قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".

وأكد ترامب في هذه المقابلة الأولى مع شبكة تلفزيون ناطقة بالإسبانية أن نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، وأن نسبة شعبيته عندهم ارتفعت سبع عشرة نقطة.

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وتابع: "السبب هو لأني قاسٍ على الحدود.. يريد المنحدرون من أمريكا اللاتينية الحزم على الحدود.. إنهم لا يريدون أشخاصا يأخذون وظائفهم ولا يريدون أن يأتي مجرمون، لأنهم يفهمون الحدود أفضل من أي شخص آخر".

وردا على سؤال عن تغريدة له في بداية الأسبوع وعد فيها بطرد "ملايين الأجانب غير الشرعيين"، أجاب ترامب أن "كثيرين منهم ليسوا بالضرورة من أمريكا اللاتينية، بل أيضا من الصين وأماكن أخرى في العالم لا يمكنك حتى تخيلها".

ورحب بجهود المكسيك الأخيرة لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن سياسته الحازمة حيال كوبا وفنزويلا، ستؤمن له في 2020 تعاطف الناخبين المنحدرين من أمريكا اللاتينية.

ووعد الرئيس الأمريكي بالاهتمام بكوبا كما ينبغي، وليس على طريقة أوباما التي وصفها بأنها كانت "كارثية".. ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى ميامي الثلاثاء، حيث يقيم عدد كبير من الكوبيين، لإطلاق مجموعة دعم للرئيس لدى الجالية الإسبانية "أمريكيون لاتيونيون من أجل ترامب".

كان ترامب قد بدأ رسميا حملته للانتخابات الرئاسية في 2020، الثلاثاء، من فلوريدا، التي تعد ولاية رئيسية للانتخابات الأمريكية التي يشكل فيها تصويت الناطقين بالإسبانية أهمية حاسمة.