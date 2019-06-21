مقتل 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة بحضرموت شرقي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 جنود، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية أمنية غربي مديرية القطن، وأسفر الانفجار عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح. ووفقا للمصادر، قتل جندي برصاص مسلحين مجهولين في المنطقة ذاتها منذ يومين. وينشط تنظيم القاعدة الإرهابي في بعض المناطق بحضرموت بعد فرارهم من شبوة وأبين جراء العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن. وكانت السلطات الأمنية باليمن أحبطت في مطلع الشهر الجاري هجوماً إرهابياً حاول استهداف قوات أمنية في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وتمكنت القوات الأمنية من القبض على منفذ الهجوم بعد اشتباك أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة.

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