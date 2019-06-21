تحذير لإيران وعقوبات لتركيا.. نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز موافقة ترامب على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران وتراجعه ثم توجيه رسالة تحذير لطهران، وتأكيد متحدث البنتاجون السابق أن ضربة أمريكا لإيران ستكون هائلةـ والهند ترسل سفينتين حربيتين إلى خليج عمان، وفي ليبيا الانشقاقات تضرب حلفاء السراج وقبائل وكتائب تنضم للجيش الليبي‎، والحكومة اليمنية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تعليق المساعدات.

Advertisements

أما في الاقتصاد فتطالعون: الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة تركيا على التنقيب قرب قبرص، فيما قفز النفط أكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وسجل الذهب أعلى مستوى في 6 سنوات.

وفي الرياضة سواريز يلوم الأخطاء الفردية ويشيد باليابان، أما في الفن فتتابعون بدء دوين جونسون تصوير الموسم الـ5 من مسلسل "Ballers"، فيما تجدون في الصحة معلومات عن جهاز محمول لتشخيص سرطان الجلد.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

هذه العناوين وأكثر يمكنكم مطالعتها في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.

