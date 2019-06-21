مبابي يكشف عن فريقه المفضل في لعبة "فيفا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فريقه المفضل في لعبة "فيفا 19"، التي يمارسها خلال أوقات فراغه.

وخلال مقابلة مع شبكة "ESPN"، سئل مبابي عن الفريق الذي يلعب به في لعبة "فيفا"، فأجاب "ليفربول هو فريقي المفضل في تلك اللعبة، لفوزهم بدوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله إذا كان معجبا بالألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، فأجاب: "نعم، إنه جيد".

وواجه مبابي فريق ليفربول خلال دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن ينجح "الريدز" في الذهاب بعيدا والوصول للمباراة النهائية، ليتوج الفريق الإنجليزي باللقب بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.

يذكر أن باريس سان جيرمان ودع البطولة من الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي عوض خسارته في الذهاب بنتيجة 2-0، بفوزه 3 أهداف مقابل هدفين.