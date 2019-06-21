صاروخ روسي تصدر أهداف ضربة ترامب الملغاة على إيران

ترامب يوافق على ضربة ضد إيران ثم يوقفها

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الجمعة، أن الصاروخ الأرض جو "S-125 Neva-Pechora" وهو من صنع الاتحاد السوفيتي كان أبرز أهداف الضربة العسكرية الأمريكية على إيران.

ونقلت المجلة عن مسؤول بالبنتاجون أنه تم وضع معدات عسكرية قيد التأهب لمدة 72 ساعة، من بينها الطراد الصاروخي "USS Leyte Gulf".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية وضعت قيد التأهب في نحو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، ثم لم يحدث شيء، لكن قيل إن خطط الهجوم ما زالت قائمة بحلول الساعة السادسة والنصف حتى السابعة مساءً.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن من بين الأهداف المحددة للضربة العسكرية كان الصاروخ الأرض جو "S-125 Neva-Pechora"، وهو نظام صاروخي من صنع الاتحاد السوفيتي معروف باسم "SA-3 Goa".

ويعتقد الجيش الأمريكي أن هذا السلاح استخدمته مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، الخميس، في إسقاط طائرة الاستطلاع "RQ-4A".

وكانت إيران أسقطت أمس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".

وترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا عاجلا في البيت الأبيض، الخميس، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

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وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبا".

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة، وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة، والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.





وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، لكنه تراجع عن التنفيذ في اللحظات الأخيرة.

وأضافت أن الضربة كانت ستشمل رادارات وبطاريات صواريخ إيرانية، مشيرا إلى أن الضربة أوقفت بعد وصول السفن لأماكنها وانطلاق الطائرات.

وفيما بدت الضربة الأمريكية وشيكة، قال مسؤولون إيرانيون في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء الجمعة إن طهران تلقت رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم.

وأضاف المسؤولون أن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وأكد المسؤولون أن إيران ردت على عمان بأن المرشد الإيراني علي خامنئي يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا، لكن الرسالة ستنقل إليه، مشيرين إلى أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته.

وتشهد المنطقة حالة من الاضطرابات في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات طهران للسفن التجارية لا سيما في الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان زادت حدتها مع إسقاط الطائرة الأمريكية فوق مضيق هرمز.