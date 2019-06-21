الان تتابع اليمن: الجيش يتقدم ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 1:26 م, 21 يونيو 2019 م التعليقات: 0 غرب صعدة واس - الخليج 365: أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة عقب قتال عنيف ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي إن وحدات من القوات سيطرت على تبة “القد” وأجزاء واسعة من “جبل الحصن” في رازح غرب صعدة وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار المجيدي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

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