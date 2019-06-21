الان تتابع جورجيا: إصابة 39 شرطيا و30 متظاهرا بجروح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 1:11 م, 21 يونيو 2019 م التعليقات: 0 في صدامات أمام البرلمان أصيب 39 شرطياً و30 متظاهراً بجروح في تبيليسي مساء أمس الخميس في صدامات دارت بين الطرفين أمام مبنى البرلمان . وقال مستشار رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه إنّ “الجرحى سقطوا حين حاول آلاف المتظاهرين اقتحام مبنى البرلمان فتصدّت لهم قوات مكافحة الشغب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جورجيا: إصابة 39 شرطيا و30 متظاهرا بجروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.