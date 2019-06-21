الان تتابع سقوط مروحية روسية ومصرع قائدها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم ، أن مروحية من طراز مي-2 قد سقطت في إقليم كراسنودار، جنوب غربي روسيا، ولقي قائدها مصرعه.
وقال مصدر في وزارة الطوارئ في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية “إن المروحية تابعة لأحد رجال الأعمال، وكانت تقوم برش الحقول”.
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