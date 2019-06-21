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سقوط مروحية روسية ومصرع قائدها

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع سقوط مروحية روسية ومصرع قائدها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم ، أن مروحية من طراز مي-2 قد سقطت في إقليم كراسنودار، جنوب غربي روسيا، ولقي قائدها مصرعه.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية “إن المروحية تابعة لأحد رجال الأعمال، وكانت تقوم برش الحقول”​​​.

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