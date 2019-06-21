24 قتيلا على الأقل في حريق في مستودع لعلب الكبريت في إندونيسيا

أعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس عن مقتل 24 شخصا على الأقل في حريق اجتاح مستودعا لعلب الكبريت في إندونيسيا، مشيرا الى أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هويات جثث متفحمة ـ21 بالغا وثلاثة أطفال، لافتا الى "أننا لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده".
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