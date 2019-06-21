24 قتيلا على الأقل في حريق في مستودع لعلب الكبريت في إندونيسيا

أعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال ​سومطرة​ رياديل لوبيس عن مقتل 24 شخصا على الأقل في حريق اجتاح مستودعا لعلب الكبريت في ​إندونيسيا​، مشيرا الى أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هويات جثث متفحمة ـ21 بالغا وثلاثة أطفال، لافتا الى "أننا لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده".

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