شركة "لوفتهانزا" أعلنت أن طائراتها لن تطير فوق مضيق هرمز

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا "أن طائراتها لن تطير فوق مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز" أنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، مشيرة الى أنه "نظراً للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة".
وفي السياق، علقت شركة "كيه.إل.إم" وهي الخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتها من المجال الجوي الإيراني. كذلك أعلنت الخطوط الجوية البريطانية أنها ستتجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية، كما إتخذت شركة النقل الأسترالية Qantas القرار نفسه.
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