التلفزيون الحكومي الإيراني نشر صور الطائرة الأميركية التي أُسقطت أمس

نشر التلفزيون الحكومي الإيراني الصور الأولى للطائرة الأميركية بدون طيار التي أُسقطت أمس. وكان ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن يوم أمس أنه "في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 30 حزيران ، استُهدف سلاح الجو "الحرس الثوري الإسلامي" ، ​طائرة تجسس أميركية​ نوع "غلوبال هوك" في المنطقة المقابلة لجبل مبارك بمقاطعة هرمزجان".

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