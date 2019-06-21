قوى الأمن: جميع تلزيماتنا تجرى وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء

لفتت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان الى أن "أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية نشر بتاريخ 20/6/2019 مقالاً تحت عنوان: "قصة تلزيمة الـ 3 مليار و900 مليون ليرة!"، مشددة على أن "جميع تلزيمات قوى الأمن الداخلي بما فيها صيانة الآليات العائدة لها تجرى وفقا" للأصول القانونية المرعية الإجراء، ولاسيمـا المحددة بقانون المحاسبة العمومية وموافقة مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 4/1/2018، وتُصدّق وفقا للأصول من قبل وزير الداخلية والبلديات المرجع الصالح لعقد النفقة، وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة عليها وتأشيرها من قبل مراقب عقد النفقات، خلافا" لما هو مذكور بالمقال المشار إليه أعلاه".
ودعت المديرية وسائل الإعلام، الى "توخي الدقة والموضوعية في نشر ونقل الأخبار، وإستقصاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".
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