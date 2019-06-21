قوى الأمن: جميع تلزيماتنا تجرى وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء

لفتت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ في بيان الى أن "أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية نشر بتاريخ 20/6/2019 مقالاً تحت عنوان: "قصة تلزيمة الـ 3 مليار و900 مليون ليرة!"، مشددة على أن "جميع تلزيمات قوى الأمن الداخلي بما فيها صيانة الآليات العائدة لها تجرى وفقا" للأصول القانونية المرعية الإجراء، ولاسيمـا المحددة بقانون المحاسبة العمومية وموافقة ​مجلس الوزراء​ رقم 10 تاريخ 4/1/2018، وتُصدّق وفقا للأصول من قبل وزير الداخلية والبلديات المرجع الصالح لعقد النفقة، وذلك بعد موافقة ​ديوان المحاسبة​ عليها وتأشيرها من قبل مراقب عقد النفقات، خلافا" لما هو مذكور بالمقال المشار إليه أعلاه".

ودعت المديرية وسائل الإعلام، الى "توخي الدقة والموضوعية في نشر ونقل ​الأخبار​، وإستقصاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".