مجهولون رموا نفايات في جرود القبيات وضبط شاحنة عند حاجز الكنيسة

أقدم مجهولون ليلا على رمي نفايات في جرود ​آل جعفر​ بالقرب من منطقة جوار الحشيش، تبين "ان مصدرها ​منطقة عكار​ وهي عبارة عن مخلفات ​مستشفيات​ وأحشاء دجاج ، وتمكن ​الجيش اللبناني​ مصادرة إحدى الآليات عند حاجز الكنيسة طريق القبيات".

واكد نائب رئيس بلديات جوار الحشيش علي جعفر "ان هذه ​النفايات​ تؤثر على ​المياه​ الجوفية لقربها من مصادر المياه لعدد من القرى والبلدات وعلى ​الصحة العامة​ و​البيئة​"، مطالبا المعنيين وضع حد لهذه الظاهرة، ومطالبا ​الأجهزة الأمنية​ التدخل لضبط الآليات ومنعها وتوقيف الفاعلين.