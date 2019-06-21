مجهولون رموا نفايات في جرود القبيات وضبط شاحنة عند حاجز الكنيسة

أقدم مجهولون ليلا على رمي نفايات في جرود آل جعفر بالقرب من منطقة جوار الحشيش، تبين "ان مصدرها منطقة عكار وهي عبارة عن مخلفات مستشفيات وأحشاء دجاج ، وتمكن الجيش اللبناني مصادرة إحدى الآليات عند حاجز الكنيسة طريق القبيات".
واكد نائب رئيس بلديات جوار الحشيش علي جعفر "ان هذه النفايات تؤثر على المياه الجوفية لقربها من مصادر المياه لعدد من القرى والبلدات وعلى الصحة العامة والبيئة"، مطالبا المعنيين وضع حد لهذه الظاهرة، ومطالبا الأجهزة الأمنية التدخل لضبط الآليات ومنعها وتوقيف الفاعلين.
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