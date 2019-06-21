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مجهولون رموا نفايات في جرود القبيات وضبط شاحنة عند حاجز الكنيسة

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أقدم مجهولون ليلا على رمي نفايات في جرود ​آل جعفر​ بالقرب من منطقة جوار الحشيش، تبين "ان مصدرها ​منطقة عكار​ وهي عبارة عن مخلفات ​مستشفيات​ وأحشاء دجاج ، وتمكن ​الجيش اللبناني​ مصادرة إحدى الآليات عند حاجز الكنيسة طريق القبيات".

واكد نائب رئيس بلديات جوار الحشيش علي جعفر "ان هذه ​النفايات​ تؤثر على ​المياه​ الجوفية لقربها من مصادر المياه لعدد من القرى والبلدات وعلى ​الصحة العامة​ و​البيئة​"، مطالبا المعنيين وضع حد لهذه الظاهرة، ومطالبا ​الأجهزة الأمنية​ التدخل لضبط الآليات ومنعها وتوقيف الفاعلين.

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