دعا سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الأميركيين الى "عدم الوقوع في فخ الفريق "ب" الساعي لإشعال نار الحرب في الخليج".
وأوضح روانجي حول مدى تأثر الإجراءات الأميركية بتحريضات الفريق "ب" الداعية للحرب أنه "من الواضح أن بعض المسؤولين الأميركيين وبعض الأفراد في المنطقة الذين سماهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالفريق "ب" (بنيامين نتانياهو وجون بولتون ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان) يسعون وراء الحرب والاشتباك في المنطقة".
وأشار الى أنه "هم يسعون لإثارة الفوضى في المنطقة وإشعال الحرب فيها ولكن عليهم أن يعلموا أنه حين تقع الحرب لن يكون هناك فريق منتصر وفريق مهزوم بل سيتضرر الجميع".
وأكد أن "هؤلاء الأفراد ومن دون التفكير بتداعيات ذلك على المنطقة وحتى على أميركا نفسها، يسعون لإطلاق مثل هذه الخطوة، ولقد رأينا مثل هذه المحاولات من قبلهم خلال الأشهر الأخيرة لكننا نأمل بأن يكون الأميركيون على حذر، وألا يقعوا في مثل هذا الفخ الذي يمكن أن يجر المنطقة إلى الفوضى".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إيران بالأمم المتحدة: ندعو الأميركيين لعدم الوقوع بفخ الفريق "ب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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