إقفال فرن تنور وصاج يشغلهما سوريون في الزرارية

أقفلت دورية من شعبة الإستقصاء والتحقيق في مركز ​الزهراني​ الإقليمي، بمؤازرة عناصر من معلومات ​الأمن العام​ - دائرة الأمن القومي - شعبة -الجنوب، فرن تنور وصاج يشغلهما أشخاص سوريون في منطقة ​الزرارية​ ​قضاء صيدا​ - الزهراني بالشمع الأحمر، ولمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في ​لبنان​، وذلك بعد أخذ إشارة ​القضاء​ المختص.

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